شاهد: بعد أن منع سلوك "موفاسا" العدائي من التزاوج "سيمبا" يرى النور إثر تلقيح اصطناعي في سنغافورة

أعلنت حديقة الحيوانات في سنغافورة الثلاثاء ولادة الشبل "سيمبا" إثر عملية تلقيح اصطناعي، في سابقة من نوعها في هذه الدولة المدينة في جنوب شرق آسيا.

وأشارت هيئة "وايلدلايف ريزرفز سينغابور" التي تدير الحديقة في بيان إلى أن الشبل المولود في تشرين الأول/أكتوبر "بصحة جيدة" ويظهر سلوكا "فضوليا"، وهو يكبر بجانب والدته كايلا لكنه لن يعرف والده موسافا وهو أسد إفريقي مسنّ قضى بعد عملية التلقيح.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "موسافا عاش حتى سن متقدمة بلغت عشرين عاما لكنه لم يرزق بأي أشبال خلال حياته لأن سلوكه العدائي لم يتح له التزاوج بنجاح مع إناث".

ولا تزال الولادات إثر عمليات تلقيح اصطناعي نادرة للأسود. وأول عملية ناجحة من هذا النوع أتاحت ولادة شبلين في 2018 في جنوب إفريقيا. ونشرت حديقة الحيوانات تسجيلا مصورا يظهر الشبل الصغير المسمى "سيمبا" تيمنا بفيلم "ديزني" الشهير "الأسد الملك" (ذي لاين كينغ) وهو يتغذى بعبوة الحليب ويلهو بالكرة.

تراجعت أعداد الأسود البرية بنسبة تفوق 40 % خلال العقدين الماضيين. ولا يزال هناك 23 ألف أسد إلى 39 ألفا في الطبيعة، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يصنف هذه الحيوانات ضمن فئة الأجناس المهددة بـ"خطر انقراض أدنى".