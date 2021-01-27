روسيا ستفرض عقوبات على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر

أعلنت السلطات الروسية الأربعاء أنها ستفرض غرامة على كبرى منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني.

وقالت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز" إنه "سيتم تغريم كل من فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وكونتاكتي وأودنوكلاسنيكي (...) إضافة إلى يوتيوب بسبب عدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين الى المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 كانون الثاني/يناير".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ندد خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي بمجموعات الإنترنت العملاقة واتهمها بأنها اصبحت "منافسة للدول".

وقال بوتين "أين الحدود بين نجاح شركة عالمية توفر خدمات تحظى بشعبية (..) ومحاولات للسيطرة بالقوة على المجتمع؟".

وكانت عودة نافالني إلى روسيا، واعتقاله الذي تلاها فور هبوط طائرته في موسكو، ومن ثم دعوته الشعب الروسي إلى "النزول إلى الشوراع" قد أثارت خضة كبيرة في البلاد، حيث خرج عشرات الآلاف مطالبين بإطلاق سراحه.

ورفع المتظاهرون أيضاً لافتات تندد بالرئيس فلاديمير بوتين، كما رددوا شعار "بوتين كاذب" في فلاديفوستوك (أقصى الشرق).

وتظاهر مواطنون روس في نحو 60 مدينة في نهاية الأسبوع الفائت بحسب ما قالته أسوشييتد برس آنذاك، واعتقلت الشرطة أكثر من 3000 منهم بسبب مخالفات عدة منها التظاهر غير المرخص، أو ارتكاب أعمال شغب، أو حتى عدم احترام الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19.