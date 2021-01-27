شاهد: سعوديون يقبلون على سينما السيارات في الرياض لأول مرة في زمن الجائحة

على مساحة تتسع لنحو 200 سيارة شاهد سعوديون أول شريط سينمائي من داخل سياراتهم في الهواء الطلق في العاصمة الرياض، وذلك في ظل فرض إجراءات تراعي التباعد الاجتماعي، في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيدـ19.

وتقول امرأة سعودية جاءت لمشاهدة الفيلم، إنها سعيدة جدا بفكرة سينما السيارات الجديدة، المتمثلة في مشاهدة فيلم من داخل السيارة في بلادها، مبينة أن ذلك أتاح للسعوديين الفرصة لخوض تجربة جديدة.

وتقول امرأة أخرى إن الناس أعجبتهم فكرة المشاهدة وهم داخل سياراتهم، مضيفة إنهم يعشقون مشاهدة الأفلام ولا يريدون تفويت فرصة كهذه، خاصة وأن المشاهدة تجري في أمان، لأنه تمت مراعاة التباعد الاجتماعي، حين يكون كل واحد داخل سيارته بعيدا عن الآخرين في ظل انتشار الوباء.

من جانبه قال مدير فضاء العرض السينمائي المفتوح المخصص لأصحاب السيارات في الرياض أحمد قاسم، إن هناك ثلاثة عروض يوميا، تتاح لما بين 184 و200 سيارة لكل عرض.