شاهد: في ذكرى تحريره.. مشاهد مرعبة من داخل معسكر أوشفيتز النازي السابق

أتاحت مشاهد التقطتها طائرة مسيرة رؤية تفاصيل من داخل معسكر أوشفيتز-بيركيناو الذي شهد قتل أكثر من مليون شخص –أغلبهم من اليهود– على يد النازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

والتقطت المشاهد في الذكرى الـ76 لتحرير المعسكر الذي يقع في بولندا من قبل القوات السوفياتية.

وتظهر اللقطات المصورة لأول مرة القضبان الحديدية خارج المعسكر وبوابته بالإضافة إلى فناء المعسكر الكبير المعروف بـجدار الموت" حيث كان يتم إعدام السجناء قتلاً بالرصاص بالقرب من ثكناتهم."

كذلك يمكن رؤية أنقاض غرف الغاز الشهيرة ومحرقة جثث السجناء الشهرتين.

وسيتم الاحتفال بذكرى تحرير المعسكر افتراضياً هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقعت بولندا ضحية لاحتلال المانيا النازية ما بين عامي 1939 و1945.