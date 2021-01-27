شاهد: نيبال تبدأ تطعيم العاملين في القطاع الصحي ضد كوفيد-19

اصطف الآلاف من العاملين بالقطاع الصحي في نيبال اليوم الأربعاء لتلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتسعى الدولة المطلة على جبال الهيمالايا لتطعيم جميع سكانها البالغ عددهم 29 مليون نسمة خلال ثلاثة أشهر وبشكل مجاني.

وبدأت الحملة بالعاملين بالقطاع الطبي ويبلغ عددهم 430 ألفاً بعدما تلقت نيبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد البريطاني الذي تم تصنيعه بواسطة معهد سيروم في الهند.

ومن المقرر أن يستمر تطعيم العاملين الطبيين لمدة عشرة أيام في أكثر من 120 مركزاً عبر البلاد.

وتبدأ الحملة بتطعيم 12 ألف عامل بالقطاع الطبي اليوم الأربعاء، طبقا لوزير الصحة النيبالي هريدايش تريباثي.