شاهد: شركة روسية تقوم بتحويل نفايات البلاستيك لإكسسوارات

تعكف شركة روسية على الاستفادة القصوى من نفايات البلاستيك عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى إكسسوارات وأدوات لتزيين المنازل.

وتقوم شركة 99Recycle في مدينة سان بطرسبرغ بتصنيع الحقائب والأقلام وألواح التزلج وحتى الدراجات الهوائية من البلاستيك الذي يتم التخلص منه.

وتقول أوليسيا كوليك، مصممة المصنع، إن عملية إعادة تدوير البلاستيك لتصنيع تلك المنتجات تتطلب وقتاً طويلاً.

وتضيف: "عملية تحضير المواد أكثر تعقيدا من المواد العادية. يستغرق التحضير معظم الوقت لأننا نحتاج إلى تنظيفها وجعلها متساوية واختيارها والتخلص من بعض المواد بها".

إلا أن مؤسس علامة 99Recycle التجارية، أنطون ريكاتشيفسكي، يقول إن حماية البيئة وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع مواردها يستحق عناء الجهد والوقت في إعادة تصنيع البلاستيك.

ويضيف ريكاتشيفسكي: "على الصعيد العالمي، تحتاج الإنسانية إلى حل مشكلة النفايات، فلا توجد طريقة للتغلب عليها.

"نأخذ دور الرجال الذين يلهمون كل من حولنا، نأخذ شيئا يبدو أنه قمامة. الآن يسميها الناس مواد قابلة لإعادة التدوير، إنها جيدة. ونصنع أشياء رائعة واستثنائية، لم تكن مصنوعة من قبل من مواد قابلة لإعادة التدوير".

وتسعى الشركة إلى طرخ تلك المواد المعاد تصنيعها بأسعار في متناول يد الجميع وذلك عبر التعاون مع عدد من المنظمات الخيرية التي تساعد في جمع البلاستيك المطلوب.

وتقول آنا، وهي إحدى زبائن المصنع إنها سعيدة بفكرة الحفاظ على موارد البيئة وإعطائها فرصة "لحياة ثانية" في شكل أدوات وإكسسوارات مفيدة للجميع.

وتقول ماريا كوتوزوفا، من منظمة Covers for Kindness الخيرية، إنها تمكنت من جمع أطنان من نفايات البلاستيك التي تساعد المصنع على إعادة تدويرها دون تكلفة كبيرة.

وتضيف: "لقد قدمنا بالفعل أكثر من سبعين طناً من الأغطية البلاستيكية، ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون لها عمر إضافي لفترة طويلة".