أصيب أحد رجال الإطفاء خلال محاولات إخماد حريق كبير في منطقة إل بولسون الجبلية في إقليم ريو نيغرو الأرجنتيني.

وقالت السلطات إن الحريق نشب يوم الأحد دون معرفة مصدره بالمنطقة التي تحتوي على العديد من الوديان مما يصعب من مهمة إخماده.

وعاني عدد من الأقاليم الجبلية في الأرجنتين من حرائق مروعة خلال 2020 كان أبرزها اشتعال 331 ألف هكتار في قرطبة بوسط البلاد.