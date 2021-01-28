حكم بالسجن النافذ عاما واحدا بحق المؤرخ المغربي المعطي منجب

قضت محكمة مغربية بالسجن عاماً واحداً مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود إلى العام 2015، بحسب ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس الخميس.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط هذا الحكم الأربعاء في غياب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي مؤكداً أن الدفاع لم يتلق إشعاراً بموعد النطق بالحكم.

والمؤرخ رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر في قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال".

واعتبرت منظمة العفو الدولية المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب "أحدث ضحية للحملة التي تشنها الحكومة لإسكات المنتقدين"، فيما ردت الرباط بأن الاعتقال جاء "في قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بطبيعة آرائه أو وجهات نظره".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن على السلطات أن "تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب"، وأن "تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير".