مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 إثر تسرّب مواد كيميائية قرب مدينة أتلانتا الأميركية

قتل ستة اشخاص ونقل عشرة إلى المستشفيات إثر تسرّب مادة النيتروجين السائل في مصنع للأغذية في شمال شرق مدينة أتلانتا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال مسؤول في شرطة غينسفيل في ولاية جورجيا في مؤتمر صحافي إنّ التقارير الأولية تشير إلى "خمس وفيات تأكدت على الفور"، موضحاً أنّ سبب التسرّب الذي لم يتسبب بانفجار ما زال مجهولاً.

ووقع الحادث الخميس عند قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) في مصنع "برايم باك فودز" المتخصص في معالجة الداوجن في ولاية أتلانتا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبين الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى ثلاثة في حالة "خطيرة" بحسب السلطات. ومنع تلاميذ المدارس القريبة من الخروج من صفوفهم بعدما تحدثت معلومات أولية خاطئة عن انفجار كيميائي.