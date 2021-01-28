انتزعت الصدارة من فولكسفاغن..تويوتا الأولى عالميا في مبيعات السيارات منذ عام 2015

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9,53 ملايين سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة (-11,3%)، حسب أرقام نشرت الخميس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب. وباعت مجموعة فولكسفاغن 9,3 ملايين سيارة العام الماضي (-15,2%)، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.