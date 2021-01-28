شاهد: جدول من الحمم يسيل من فوهة بركان ميرابي الإندونيسي

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أنشط البراكين في العالم الأربعاء، مطلقا سحبا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

والبركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم. وقطع بعض تلك السحب مسافة ثلاثة كيلومترات عن الفوهة، حسبما قالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.

وطلبت السلطات من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذرة من احتمال تدفق حمم.

وشوهدت حمم متوهجة تتدفق من البركان في الأيام الماضية، لكن السلطات أبقت مستوى التحذير عند ثاني أعلى الدرجات. وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص، وتم إجلاء قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

وكان ذلك أعنف ثوران للبركان منذ 1930، عندما قتل قرابة 1300 شخص، فيما أدى ثوران آخر في 1994 إلى موت 60 شخصا.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة شاسعة معرضة لتصادم طبقات تكتونية، ما يتسبب بزلازل متكررة ونشاط زلزالي قوي. وفي الأرخبيل الإندونيسي الواقع بجنوب شرق آسيا يوجد 130 بركانا نشطا.