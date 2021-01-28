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العالم

واشنطن تطالب في الأمم المتحدة بسحب القوات الروسية والتركية من ليبيا على الفور

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بقلم:  يورونيوز
عناصر تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني (طرابلس)
عناصر تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني (طرابلس)   -   حقوق النشر  AP Photo/Hazem Ahmed
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أعلن القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس أنّ بلاده تطلب "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".