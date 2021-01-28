شاهد: سنغافورة تبدأ تجربة مشروع الحافلات ذاتية القيادة

أطلقت سنغافورة مشروعا فريدا لحافلات النقل العام ذاتية القيادة سيستمر لمدة ثلاثة أشهر على سبيل التجربة.

ويأتي المشروع في إطار طموحات السلطات في سنغافورة لإنشاء نظام مواصلات عامة يقوم بشكل كامل على المركبات ذاتية القيادة.

ويمكن للركاب شراء تذاكر تلك الحافلات عبر تطبيق خاص بتكلفة 0.15 دولار أمريكي خارج أوقات الذروة.

ويقول خور جينغ قيان، أحد الركاب على متن الحافلة ذاتية القيادة، إن التجربة أشعرته وكأنها "غير حقيقية" بسبب عدم وجود سائق يقودها.

ويضيف: "ولكنني سمعت عن تلك التكنولوجية ورأيتها سابقاً. أعتقد أنها مبتكرة وهي بالتأكيد الطريق إلى المستقبل".

وأكد قيان أنه لم يشعر بأي مشاكل في أسلوب القيادة الذاتية للحافلة التي سارت بشكل "سلس" طوال رحلته.