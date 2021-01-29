بعد لقائه مع محمد بن سلمان صحف إيطالية تتهم رئيس الوزراء السابق بتقاضي راتب من السعودية

في أوج الأزمة السياسية التي تضرب إيطاليا والتي دفعت برئيس الوزارء جوزيبي كونتي للاستقالة بهدف استمالة برلمانيين جدد لتوسيع قاعدة الدعم بعد انسحاب وزراء ينتمون إلى حزب "ايطاليا حية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، هاجمت الصحف الإيطالية الجمعة السيناتور ماتيو رينزي الذي التقى برئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في إطار المشاورات الجارية بشأن الأزمة السياسية، واتهمت صحيفة دوماني الإيطالية رئيس الوزراء السابق بتقاضي راتب سنوي بقيمة 80 ألف دولار من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تديرها إدارة صندوق الاستثمارات العامة وتسيطر عليها العائلة المالكة السعودية.

وشارك رئيس الوزراء الإيطالي السابق مع ولي العهد السعودية أثناء الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار والتي كشف فيها محمد بن سلمان عن ملامح رؤية تطوير العاصمة الرياض.

وقالت الصحف الإيطالية إن رينزي الذي تنقل إلى الرياض الخميس لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تلقي هذا المبلغ كراتب لمنصبه في مجلس إدارة المؤسسة السعودية.

وخاضت الصحف الإيطالية في نشاط رئيس وزرائها السابق والسيناتور الحالي على مدى العامين الماضيين، وقالت إن ماتيو رينزي حصل على ما يقارب مليوني يورو بين راتبه كعضو برلماني ونشاطه كمشارك في مؤتمرات ومستشار في أوروبا والصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت الصحف إلى ان هذا "النشاط المربح" الذي يقوم به رينزي لا يريد التخلي عنه، إلا في سبيل منصب رئيس وزراء.

واضطر ماتيو رينزي، الذي يطمح للعودة إلى الجهاز التنفيذي الإيطالي للعودة على عجلة إلى روما بعد هذه التسريبات الإعلامية وكذلك تحسبا لقرار رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بشأن مستقبل الحكومة المقبلة في ظل الأزمة السياسية التي تسبب فيها حزبه بعد استقالة وزيرين من حكومة كونتي الأسبوع الماضي.

هذا وصرح رينزي أن الوضع الحالي في البلاد يتطلب تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معبرا بذلك عن رفضه تنظيم انتخابات برلمانية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خطأ لإيطاليا والإيطاليين. ولم يتردد كونتي بالاستشهاد بالدستور بقوله "ينص الدستور على أنه عندما يكون هناك تصدع سياسي، لا يتعين البحث عن برلمانيين جدد وإنما اللجؤ إلى حكمة رئيس الجمهورية لحل الأزمة بشكل سريع وفعال".

ومن المؤكد أن اتهامات الحصول على راتب سنوي التي تطال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي بشأن ستؤثر بشكل مباشر على مصير زعيم حزب "ايطاليا حية" السياسي. هذا ووصف رينزي في مستهل عرضه الخميس ولي العهد السعودي بالعظيم قبل أن يقول إنه بامكان السعودية أن تصبح مهد النهضة الاقتصادية الحديثة مثلما كانت إيطاليا مهد النهضة بعد وباء الطاعون.