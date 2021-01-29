المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام اللقاح الصيني

أصبحت المجر الجمعة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أفادت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد سيسيليا مولر.

وقالت "وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم". ويذكر أن المجر انشقت عن صف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فمنحت رخصة مؤقتة للقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

وأعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن بلاده بصدد إنهاء صفقة لشراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الجمعة.

ولجأت معظم الدول الأوروبية إلى لقاحات شركات "فايزر- بايونتك" الأمريكي - الألماني و"موديرنا" الأمريكي و"أسترازينيكا" البريطاني - السويدي حتى الآن.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد سيسيليا مولر: "وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم".

وقال أوربان إنه سيختار شخصيا تلقيح لقاح سينوفارم لأنه يثق به أكثر.

وكانت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تصرح باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" كما طلبت من موسكو شراء جرعات تكفي لتطعيم مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعتمد استخدام اللقاحين الروسي والصيني حتى الآن.

وانتقد أوربان برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالتطعيم ضد كوفيد-19 مصراً على نجاح الدول التي انتهجت برامجها الخاصة للتطعيم بعيداً عن خطة بروكسل.

وكانت صربيا أولى الدول الأوروبية غير العضو بالاتحاد التي تستخدم لقاح سينوفارم الصيني.