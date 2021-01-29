شاهد: العاهل المغربي محمد السادس يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الخميس ليعطي رسميًا إشارة انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في بلاده التي ستستهدف في البداية العاملين في مجال الرعاية الصحية وقوات الأمن والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وفقًا للسلطات المغربية.

وجرت عملية تلقيح الملك وسط الكاميرات في القصر الملكي في مدينة فاس، حيث تم تصوير وصول محمد السادس الذي كان يرتدي سروالا وقميصا وكمامة، مخالفا بذلك عادة ظهوره في الأماكن العامة مرتديًا الزي المغربي التقليدي.

وتلقت المملكة الواقعة في شمال غرب إفريقيا أولى شحناتها من اللقاح المصنع من طرف شركة سينوفارم الصينية وشركة أسترازينيكا البريطانية. ولم تكشف الحكومة عن عدد الجرعات التي تلقتها، لكن القصر الملكي قال إن المملكة تحصلت على كميات كافية لبدء التلقيح "في أفضل الظروف".

وكانت البلاد قد تعهدت في البداية بإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا الشهر الماضي، لكنها لم تتسلم الجرعات الأولى قبل يوم الجمعة الماضي.

تبدأ حملة التطعيم في المملكة في وقت تنخفض فيه حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بسبب تراجع عمليات الاختبارات، حيث سجل المغرب حوالي 469139 حالة إصابة مؤكدة و8224 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر- كانون الثاني 2019، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.