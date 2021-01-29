من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة الذهنية، اختار خمسة أشخاص في العاصمة الفرنسية باريس أن يحضروا دروس الكاراتيه سرا في قبو أحد المتاجر، وذلك رغم الحظر المفروض بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيدـ19.
وتقول سونيا التي تمارس نشاطها الرياضي في هذا المكان منذ أسابيع عدة، إنها كانت ستصاب بالجنون لولا مواصلة تدريبها سرا، ويمنح التدريب هذه الفتاة المتحصلة على الحزام الأسود في الكاراتيه شيئا من التوازن، وهو حاجة حيوية في مثل هذا الظرف من الأزمة الصحية.
أما ممارسة الرياضة في الهواء الطلق فلا تزال أمرا مسموحا به في فرنسا، ولكنها تبقى محدودة بسبب فرض حظر التجول ابتداء من السادسة مساء.
ويقول ديدييه صاحب مشروع تدريب الكاراتيه في الخفاء، إن التدريب في مجموعة يتطلب ترخيصا، مشيرا إلى أنه طرد من حديقة عندما كان يتدرب في الهواء الطلق، وهو ما أجبره على توخي السرية.
No Comment المزيد من
شاهد: بوريس جونسون يكسر الاغلاق ويقوم بزيارة إلى إسكتلندا وسط انتقادات حادة
شاهد: متحف مدام توسو الشهير في نيويورك يكرم ذكرى أسطورة البث الإذاعي ونجم التلفزيون لاري كينغ
شاهد: الفرنسي "يانيك بيستافين" يُحقق المركز الثالث في سباق مشهور للسفن الشراعية
شاهد: عملية تسلق أعلى مدخنة في أوروبا لا تخلو من الخطر والصعاب
شاهد: ولادة تمساحين أميركيين في حديقة حيوان بالبيرو عقب حضانة إصطناعية
شاهد: كينيا تتسلم ثلاثة روبوتات "مضادة للوباء" من الأمم المتحدة
شاهد: أضرار مادية لحقت بمدن هولندية عقب احتجاجات على قرار حظر التجول
شاهد: الهند تحيي يوم الجمهورية بعروض حاشدة وبحضور جماهيري محدود
شاهد: سكّان أستراليا الأصليون يتظاهرون في "يوم الغزو" مطالبين بالعدالة
شاهد: لوحة جدارية في العاصمة الفلبينية لنجم كرة السلة كوبي براينت في الذكرى السنوية الأولى لوفاته
شاهد: مزارعون هنود يقتحمون القلعة الحمراء في ذكرى الاستقلال
شاهد: غرينبيس تنظم حفلا ساخرا أمام الجمعية الوطنية للمطالبة بالاهتمام بالقضايا البيئية
شاهد: وسط تفشي كورونا.. إقامة مسابقة "النحت على الجليد" بنسختها الـ38 في مدينة فالوار الفرنسية
شاهد: البريطانيون في الشوارع للاستمتاع بالثلوج مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي
شاهد: مخترعان كينيان ينجحان في صناعة ذراع اصطناعيًة من الخشب يتم تشغيلها بواسطة إشارات الدماغ