جونسون يعرب لزعيمة الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" حيال صادرات اللقاح

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، عن قلقه البالغ حيال صادرات اللقاح، التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على تصديرها بدءاً من يوم غد السبت.

واعتمدت المفوضية الأوروبية الجمعة قاعدة تنظيمية تخضع بموجبها اللقاحات لـ"تصريح تصدير" تصدره الدول. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في جريدة الاتحاد الرسمية السبت.

وتهدف الآلية التي تبقى نافذة لستة أسابيع إلى "الحصول على معلومات دقيقة بشأن إنتاج اللقاحات و(معرفة) من هي الشركات التي سترسلها"، كما أكد مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس.

ويعود للدول الأعضاء القيام بعملية الرقابة وإصدار تصريحات التصدير بناء على "توصيات" المفوضية، بعد مبادلات بين سلطات الجمارك المحلية وبروكسل.

وتنص هذه الآلية على حيازة معلومات حول صادرات اللقاحات ووجهتها والكميات المنقولة، "لفترة تغطي الأشهر الثلاثة السابقة لدخولها حيز التنفيذ" ما "يسمح بتوضيح التحركات الحاصلة خلال الأسابيع الماضية"، وفق دومبروفسكيس.

ورغم أن المفوضية الأوروبية تنفي أن تكون هذه الآلية وضِعت استهدافاً لشركة معينة، إلا أنها تدخل حيز التنفيذ في خضم خلاف محتدم بين الاتحاد الأوروبي والمختبر السويدي-البريطاني أسترازينيكا الذي أعلن أنه سيخفض إلى الربع عدد الجرعات التي كان مقرراً تسليمها إلى دول الاتحاد الـ27 من لقاحه المضاد لكورونا بسبب مشاكل في "الإنتاجية" في أحد مصانعه في بلجيكا.

ورفعت رئيسة المفوضية الأوروبية النبرة اليوم وقالت إن العقود المبرمة مع أسترازينيكا "ملزمة" وأضافت أنها واضحة "كالشمس".

ولم تقتنع بروكسل بالحجة التي قدمتها أسترازينيكا بخصوص موعد التسليم.

وذكر الاتحاد بأن العقد الموقع معها ينص على إنتاج اللقاح في أربعة مصانع (اثنان في الاتحاد واثنان في بريطانيا)، وأن الصعوبات التي ظهرت في الموقع البلجيكي لا تكفي لتفسير حجم التأخير المعلن، في حين أن الشركة تعهدت بتوفير مليوني جرعة يومياً للمملكة المتحدة.