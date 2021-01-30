مدينة عربية بين أكبر عشر مدن تعرفها البشرية في 2021

مدينة عربية بين أكبر عشر مدن تعرفها البشرية في 2021محادثة
حقوق النشر Charles Rex Arbogast/AP2007-
تستمر الهجرة شبه الدائمة من الأرياف إلى المدن على الرغم من تراجعها منذ سنة تقريباً بسبب جائحة كوفيد-19. ويستمر التمدن بوتيرة سريعة، ويعيش نحو نصف سكان العالم في المدن اليوم، بحسب إحصائيات نشرتها فيجوال كابيتاليست.
أدناه أكبر عشر مدن عالمية في 2021.
1 - طوكيو - اليابان : 37.340.000
2 - دلهي - الهند : 31.181.000
3 - شنغهاي - الصين : 27.796.000
4 - ساو باولو - البرازيل : 22.237.000
5 - مكسيكو سيتي - المكسيك : 21.919.000
6 - دكا - بنغلادش : 21.741.000
7 - القاهرة - مصر : 21.323.000
8 - بكين - الصين : 20.897.000
9 - مومباي - الهند : 20.668.000
10-أوساكا - اليابان : 19.111.000
ويقول تقرير نشرته "ناشونال جيوغرافيكس" الأميركية مؤخراً إن عدد السكان العالمي من المتوقع أن يبلغ 9 مليارات بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين.