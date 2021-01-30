مصر تكشف موعد استلام أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، أن أولى شحنات لقاح أسترازينكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل القاهرة الأحد، بعد أسبوع على إطلاق مصر حملة التلقيح ضد الفيروس.

وكتبت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد غدا الأحد الموافق 31 كانون الثاني/يناير لعام 2021". ولم توضح الهيئة كمية اللقاحات التي ينتظر وصولها الأحد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء زيدان أكد الأسبوع الماضي، أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة أر فارما وسيروم إنستيتوت المصنعتين للقاح أسترازينيكا/أوكسفورد، للحصول على 30 مليون جرعة منه.

وأطلقت مصر الأحد الماضي حملة التلقيح بلقاح سينوفارم الصيني، الذي وصلت أول شحنة منه الى مصر في كانون الأول/ديسمبر، وضمت 50 ألف جرعة. وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة، التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم أيضاً 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح استرازينيكا/أوكسفورد، عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين.

وتقول الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد الفيروس. وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن أولوية التلقيح ستكون للطواقم الطبية، ثم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت مصر نحو 165 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 9200 وفاة. ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة. وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر، يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.