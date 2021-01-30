شاهد: تمثال يسوع بزي الطبيب في المكسيك في حملة توعوية حول مخاطر كوفيدـ19

عشية إحياء الاحتفال بإحدى المناسبات الدينية لدى المسيحيين في المكسيك، ألبس البعض تمثال الطفل يسوع، زيّ الطبيب، وذلك لزيادة الوعي بالمخاطر التي يشكلها وباء كوفيد-19. ويقول فيليبي غاريدو الذي يبيع التماثيل في متجره، إنه "عندما نلتفت إلى "الطفل يسوع" نجده يذكرنا بأنه ينبغي علينا ألا نخرج إلا والكمامات على وجوهنا، ومعقم اليدين معنا".
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