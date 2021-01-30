ألمانيا تتسلم 5 ملايين جرعة من لقاح كوقيدـ19 خلال أسابيع قليلة

قالت ألمانيا إن شركات الأدوية ستسلم ما لا يقل عن خمسة ملايين جرعة من لقاح الفيروس التاجي إلى البلاد، خلال الأسابيع الثالثة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة الألمانية على موقع تويتر إن ألمانيا تلقت 3.5 مليون جرعة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، وإنها قدمت 2,2 مليون حقنة.

وقال وزير الصحة ينس سبان إن الأرقام الجديدة الخاصة بعمليات التسليم من شركات فايزر وموديرنا وأسترازنيكا مثلت أخبارا جيدة، بعد بداية صعبة.

لقد أعطت المانيا أول تطعيم لنحو 2,2 في المائة من أصل 83 مليون نسمة. حوالي نصف مليون نسمة تلقوا الجرعتين بحلول يوم السبت، ويوصى بإعطاء الجرعة الثانية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الجرعة الاولى.

وتقر المستشارة أنغيلا ميركل بان العائلات تحمل عبئا ثقيلا في حالة الإغلاق، ولكنها تقول إنه من المبكر إعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية.