شاهد: إنقاذ حصان ومهر علقا في الوحل لأكثر من 18 ساعة

تم إخراج حصان ومهر إلى بر الأمان، بعد أن علقا في الوحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة لأكثر من 18 ساعة. فقد حوصر الحيوانان في الوحل ليل الأربعاء في ساليناس، بعد أن شهدت المنطقة تدفق مخلفات جراء العواصف الشديدة التي ضربت المنطقة، ما تسبب في تحطيم سياج الخيل، ما دفع الحصان والمهر إلى الخروج من المساحة الخاصة بهما، ويسقطا في أحد الخنادق التي تدفقت إليه السيول الطينية. وفي صباح يوم الخميس عثر أصحاب الحيوانين عليهما مغمورين بالوحل، غير قادرين على الحركة. وقد تدخل عناصر فريق للإنقاذ وعمل لساعات حتى يخرجا الحصان والمهر بواسطة آلية رافعة، وقد انضم إليهم الجيران بمجارف وأدوات اخرى لتقديم العون.
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