ألمانيا والنمسا تأخذان على عاتقهما معالجة برتغاليين مصابين بكوفيدـ19

قالت ألمانياوالنمسا إنهما ستوفران مساعدة طبية إلى البرتغال، البلد الذي يكافح أمام زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن بلاده ستستقبل مرضى العناية المركزة من البرتغال، دون أن يحدد عددا معينا للمرضى.

وقال كورتس في تغريدة على موقع تويتر، إن المساعدة السريعة وغير البيروقراطية كانت مطلوبة لإنقاذ الأرواح، مضيفا أن النمسا أخذت على عاتقها سابقا معالجة مرضى من فرنسا وإيطاليا ومونتنيغرو.

في الأثناء يعتزم الجيش الألماني إرسال مساعدات طبية وأطباء إلى البرتغال خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الالماني كريستوف تشلونغ إن الجيش سيوفر العناصر البشرية والدعم المادي، رغم أن التفاصيل المتعلقة بالمدة والتوقيت لا تزال في طور التحضير.

وتسجل في البرتغال أسوأ حالات تفش لفيروس كورونا في العالم، مقارنة بعدد السكان.