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بلجيكا

شاهد: الشرطة البلجيكية تعتقل محتجين نظموا مظاهرة ضد قيود الإغلاق في بروكسل

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بقلم:  يورونيوز
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اعتقالات خلال مظاهرة غير مصرح بها ضد الإجراءات التقييدية لكوفيد-19 في بروكسل.
اعتقالات خلال مظاهرة غير مصرح بها ضد الإجراءات التقييدية لكوفيد-19 في بروكسل.   -   حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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اعلن متحدث باسم الشرطة البلجيكية أن عشرات الأشخاص أوقفوا احترازيًا الأحد في بروكسل لمنع مظاهرتين حظرتهما السلطات للاحتجاج على تدابير مكافحة تفشي وباء كوفيد-19. وأكد المتحدث بقوله "اعتقلنا أكثر من 200 شخص حتى الآن" خصوصا في محيط محطات بروكسل. وأضاف أنه تم إخلاء ساحة أمام المحطة الرئيسية حيث كان عدد المحتجين "أكبر". وبين الحضور "أنصار نوادي" كرة قدم محلية.

وإضافة إلى المحطة المركزية دعي المتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع أمام نصب شهير في المدينة.

وكتبت الشرطة البلجيكية على تويتر "نذكر بأن لا ترخيص للتظاهر اليوم الأحد". وأضافت "الأشخاص المصممون على التظاهر في بروكسل اليوم سيطلب منهم المغادرة وإذا دعت الحاجة سيتم توقيفهم إداريا".

وبلجيكا التي تعد 11,5 مليون نسمة سجلت أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ آذار/مارس 2020. وقررت البلاد مؤخرا منع السفر "غير الضروري" من وإلى أراضيها حتى الأول من آذار/مارس المقبل.

ومنذ ثلاثة أشهر تقريبا تطبق تدابير عزل في بلجيكا مع بقاء المدارس مفتوحة وتعليق عدة قطاعات أنشطتها مثل المقاهي والمطاعم والمسارح وقاعات الرياضة.

ووقعت أعمال شغب في هولندا المجاورة احتجاجا على فرض حظر التجول الأسبوع الماضي لاحتواء فيروس كورونا.

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المصادر الإضافية • أ ف ب