شرطة جنوب إفريقيا تصادر كمية كبيرة من دواء يزعم أنه علاج لكوفيد-19

صادر مسؤولو الجمارك في المطار الدولي الرئيسي في جنوب إفريقيا مئات الكميات من دواء يزعم البعض أنه علاج "معجزة" لكوفيد-19، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

وأعلنت شرطة جنوب إفريقيا في بيان أن "العقاقير التي يشتبه بأنها لدواء ايفرميكتين" وتصل قيمتها إلى ستة ملايين راند، نحو 400 ألف دولار، صودرت في مطار "جوهانسبرغ أور تامبو" الدولي خلال الأسبوعين الماضيين. واورد البيان أنه قبض على ستة من المشتبه بتهريبهم العقاقير ووجهت إليهم تهمة حمل أدوية غير مسجلة واستيرادها من دون ترخيص. وتابع أن العقاقير "يعتقد انها استوردت بغرض بيعها وكانت ستستخدم في علاج كوفيد-19".

وايفرميكتين دواء مضاد للطفيليات يزعم البعض أنه علاج محتمل لفيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليه رغم أن الدراسات تؤكد عدم وجود أدلة كافية للترويج له كعلاج لكوفيد-19.

وقد وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع بشكل مبدئي على استخدام ايفرميكتين لكن ضمن رقابة، وألغت قرارا صدر في كانون الأول/ديسمبر لمنع استيراده كونه لا ينتج محليا.

وكان حظر استيراد ايفرميكتين قد أثار غضب الأطباء الذين يضغطون لإجراء مزيد من الأبحاث في شأنه، كما تسبب ذلك بازدهار الإتجار به بطريقة سرية.

ويستخدم الدواء بشكل رئيسي لقتل الطفيليات مثل القمل عند الحيوانات والبشر، وتم توزيعه على نطاق واسع منذ التسعينات في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا لعلاج "داء كلابية الذنب" أو "العمى النهري".

ويسجل الدواء عادة للاستخدام البيطري في جنوب إفريقيا، ولكن لم يتم حظر استخدامه من قبل البشر.