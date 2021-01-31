شاهد: ورشة بينياتا المكسيكية تعيد إنشاء "ميمز" للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

تعمل ورشة بينياتا في المكسيك على إعادة إنشاء "ميمز إنترنت" لصورة ساخرة للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز. وتصور المعروضة سيناتور فيرمونت خلال حضوره حفل تنصيب جو بايدن حيث يرتدي كمامة وسترة شتوية ثقيلة وقفازات منقوشة. ويقول صاحب الورشة: "الناس يحبون هذه الصورة، ليس من باب السخرية وإنما لدلالتها وعرضها الأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس".
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