أسترازينيكا ستزود الاتحاد الأوروبي بتسعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن أسترازينيكا ستزود الاتحاد الأوروبي بتسعة ملايين جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا، وسط خلاف مع شركة الأدوية بشأن كمية الجرعات الأولية التي يجب تسليمها.

ويبلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم تسليمها في الربع الأول من العام إلى 40 مليون جرعة، أي نصف الكمية المتفق عليها أصلاً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين إنها كانت "خطوة إلى الأمام في مجال اللقاحات" وأن "الشركة ستوسع أيضاً قدرتها التصنيعية في أوروبا" بعد تصاعد الخلاف مع أسترازينيكا خلال الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن أسترازينيكا تخرق عقدها مع الكتلة من خلال عدم الوفاء بالجرعات التي وعدت بها، وقال إنهم سيتخذون إجراءات قانونية إذا لزم الأمر.

وفتشت السلطات البلجيكية مصنع الشركة بعد أن فشلت عدة اجتماعات طارئة في حل المشكلة.

وجاء إعلان فون دير لايين عن الجرعات الإضافية بعدما التقت بممثلين من ست شركات أدوية عبر الفيديو.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، إنهم سيبذلون "قصارى جهدهم" وقال أيضاً إن الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً في توقيع العقد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع عقدًا مع الشركة في آب / أغسطس 2020.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الجمعة إجازة بروكسل استعمال لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ليكون الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد لقاحي فايزر/ بيونتيك وموديرنا.

ويعتمد اللقاح المكون من جرعتين والذي طور بالتعاون مع جامعة أكسفورد فيروس على فيروس غدي معدل يصيب قردة الشمبانزي.

وكانت هناك بعض التساؤلات حول فعاليته بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ومع ذلك، قال المسؤولون الألمان إنهم سيعطون اللقاح للأصغر سنا حيث لا يوجد دليل كافٍ على فعاليته للأكبر سناً.