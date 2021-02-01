حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن حزب الله الإثنين إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوب البلاد، موضحاً أنها باتت في عهدة مقاتليه، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وأفاد حزب الله في بيانه "أسقطت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الاثنين.. طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا". وقال إنها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

وبعيد ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية"، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد أنه "لا توجد خشية من تسرّب للمعلومات".

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان في 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

ويعلن الطرفان بين الحين والآخر إسقاط طائرات مسيّرة.

وأعلنت اسرائيل في 22 كانون الثاني/يناير إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا اتهمت بشنّه.

بدوره، أعلن حزب الله في 23 آب/أغسطس 2020 إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. كذلك، أعلن إسقاط طائرة مماثلة في 9 أيلول/سبتمبر 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية آنذاك.

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 آب/أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها. ويقاتل أيضا في سوريا إلى جانب قوات النظام بشكل علني منذ العام 2013.