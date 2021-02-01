شاهد: آلاف اليهود المتطرفين يشيعون حاخاماً في القدس منتهكين الإجراءات الصحية

تجمع آلاف الإسرائيليين الأرثوذكس المتشددين يوم الأحد أمام منزل رئيس معهد بريسك الديني ميشولام دوفيد سولوفيتشيك (99 عاما) الذي توفي في وقت سابق الأحد، في انتهاك للحظر الذي تفرضه البلاد على التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 10 أشخاص بسبب انتشار الوباء.

ولم يرتدِ كثيرون بينهم الكمامات، وساروا باتجاه المقبرة حيث كان من المقرر دفن سولوفيتشيك. وقام عدد قليل من ضباط الشرطة بسد تقاطعات المرور للسماح للمشاركين بالمرور، لكن يبدو أنهم لم يتخذوا أي إجراء لمنع التجمع غير القانوني.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على تمديد الإغلاق الصحي أربعة أيام حتى صباح الجمعة المقبلة، ولكنها ستجتمع مجدداً الأربعاء للنظر في إمكانية تمديده مرة أخرى.