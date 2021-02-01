شاهد: تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة الأمريكية واشنطن

تساقطت الثلوج بكثافة في العاصمة الأمريكية واشنطن طوال ليل الأحد-الإثنين وغطت جميع النصب التذكارية الشهيرة في المدينة كالبيت الأبيض ومبنى الكابيتول.

ويعدّ هذا أكبر تساقط للثلوج منذ عامين في منطقة واشنطن، التي وصل ارتفاع الثلوج فيها إلى 12 سنتيمترا.

وبدأت الثلوج تتساقط منذ الصباح الباكر مع تراجع واضح في درجات الحرارة التي كانت قريبة من درجة التجمد التي تتسبب أحيانا في حدوث انزلاقات على الطرق بسبب الجليد.

واستغل سكان واشنطن تساقط الثلوج للخروج إلى الساحات كساحة مبنى الكابيتول الأمريكي لبناء "رجال ثلج" وخوض المعارك بكرات الثلج.

وتضرب العاصمة الأمريكية واشنطن أكبر عاصفة ثلجية منذ نحو عامين، وهو ما جعل رئيس البلدية موريل باوزر يعلن حالة طوارئ للثلوج في المدينة حتى صباح الثلاثاء.

ومن المتوقّع أن تُغطّي الثلوج مدناً عدّة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن ضربت العاصمة واشنطن حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوّية الوطنيّة تحذيرا من عاصفة شتوية في شمال شرق الولايات المتحدة، في منطقة تمتدّ من فرجينيا إلى ولاية مين. وفي نيوجيرسي وجزء من كونيتيكت، يُتوقّع أن تبلغ كثافة الغطاء الثلجي ما بين 45 و60 سنتيمترا، وفقا للهيئة.

ومع اقتراب العاصفة، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حال الطوارئ، ما أتاح للسلطات إمكان غلق بعض الطرق وإخلاء منازل وتقديم معدات السلامة اللازمة للمواطنين. كما أمر بتعليق العمل بكل وسائل النقل العام على مستوى الولاية حتى الإثنين. وكتب على تويتر متوجها إلى مواطنيه "اشحنوا أجهزتكم وإذا تأثرتم بانقطاعات في التيار الكهربائي، أبلغوا عن ذلك فورا". وانتقلت العاصفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا، إلى الغرب الأوسط، ما أثر على شيكاغو في شكل خاص.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن جمع مستشاريه لمناقشة مجموعة من الملفات بينها موضوع العاصفة.