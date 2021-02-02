الناطقة باسم بايدن: "لا نفتقد" ترامب على موقع تويتر

سئلت الناطقة باسم البيت الابيض جين ساكي الإثنين عما إذا كان حظر دونالد ترامب على موقع تويتر يسهل في شكل أكبر ولاية الرئيس جو بايدن، فتهّربت من الإجابة لكنها قالت "لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر".

وأضافت "قد تجدون صعوبة في تصديق ذلك، لكننا نمضي القليل من الوقت في التفكير أو التحدث عن الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، لنكن أكثر وضوحا".

وتابعت "أعتقد أن هذا سؤال يجب أن يطرح بالأحرى على أعضاء الكونغرس الجمهوريين المنتخبين"، مشيرة إلى الضغط الذي مارسه الرئيس السابق لفترة طويلة من خلال التغريدات التي طالت أحد هؤلاء.

ولدى سؤالها هل يؤيد جو بايدن إبقاء حظر سلفه عن الموقع أجابت ببساطة "إنه قرار اتخذه تويتر".

وأوقف تويتر الذي كان الأداة الرئيسية لدونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وولايته، حساب ترامب بشكل دائم، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.

وأثار هذا القرار انتقادات شديدة بين مؤيدي ترامب وبعض القادة والمنظمات غير الحكومية القلقين من نفوذ منصات التواصل الاجتماعي من دون أي رقابة خارجية.