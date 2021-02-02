كوفيد-19: بدء حملة التطعيم الفلسطينية والبرتغال تواجه الوضع الأسوأ في العالم

أسوأ بلد في العالم

تحولت البرتغال بؤرة لفيروس كورونا في أوروبا في الايام الاخيرة، ووجهت نداء لتلقي المساعدة الدولية بهدف التخفيف عن مستشفياتها المكتظة، لكن العديد من الخبراء يرون أن البلد يوشك الثلاثاء ان يبلغ ذروة هذه الموجة الثالثة.

ما أن تجاوز عدد الوفيات 300 في 24 ساعة وباتت سيارات الإسعاف تنتظر في طوابير طوال ساعات أمام أكبر مستشفى في لشبونة، حتى سارعت الحكومة الى طلب المساعدة.

وبمعزل عن الدول الصغيرة، باتت البرتغال منذ أيام عدة البلد الاكثر تضررا بالوباء في العالم على مدى أسبوعين، سواء لجهة عدد الوفيات أو لجهة الاصابات الجديدة قياسا بعدد السكان البالغ عشرة ملايين نسمة.

وأقر رئيس الوزراء انطونيو كوستا بأن مستشفيات البلاد تتعرض ل"ضغط هائل". وبلغت الحصيلة الاثنين منذ بدء تفشي الوباء نحو 13 ألف وفاة، بينها أكثر من 5500 في كانون الثاني/يناير وحده. وفي مستشفى سانتا ماريا في لشبونة،

وقال عالم الفيروسات في معهد طب الجزيئات في لشبونة بيدرو سيماس "كان ينبغي أن يبدأ الاغلاق الشامل قبل عيد الميلاد، على غرار ما فعلت دول أخرى"، ملاحظا ان الموجة الثالثة ضربت البرتغال بعدما خلفت الموجة الثانية عددا لا يستهان به من الاصابات بسبب درجة التفشي العالية.

وأضاف "البرتغال اليوم هي البلد الاسوأ في العالم، لكننا بدأنا نلاحظ مؤشرات إيجابية"، موضحا أن "عدد الاصابات اليومية الجديدة آخذ في الاستقرار مع توجه الى الانخفاض".

لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بنسبة تزيد عن 91 %

أظهرت نتائج دراسة نشرتها الثلاثاء مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح سبوتنيك-في الروسي الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، ما يعني أن لقاحاً إضافيا يمكن أن ينضم الآن الى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19".

بدء حملة التطعيم الفلسطينية

أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية المحتلة بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين بعد الضغوط التي مارستها عليها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

15 مليار

أعلنت شركة فايزر الثلاثاء أنها تتوقع بأن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بيونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على أن ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت فايزر عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021. وتوقعت فايزر مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44,4 و46,4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح كوفيد-19.

إصابة فلورنتينو بيريز بكوفيد-19

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء. وقال حامل لقب الليغا والرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا في بيان إن بيريس (73 عاما) "لا يعاني من أية عوارض".

بولندا لن تعطي أسترازينيكا للجميع

قال كبير مساعدي رئيس الوزارء البولندي، ميشال دفورتشيك، الثلاثاء، إن بولندا لن تعطي لقاح أسترازينيكا للعجائز بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وذلك يعني أن بولندا ستخالف توجيهات وكالة الأدوية الأوروبية التي أعطت الضوء الأخضر سابقاً هذا الأسبوع لاستخدام اللقاح لجميع الفئات العمرية في الدول الأعضاء الـ27.

وكانت السلطات الألمانية أوصت بعدم استخدام اللقاح لمن تخطى سنهم الـ65، وعللت توصياتها بالنقص في البيانات. ولكن السلطات البريطانية التي تتقدم سريعاً في حملة التلقيح قالت الأسبوع الفائت إن ثمة "دليلاً قوياً على استجابة مناعية قوي لدى الناس فوق الـ65".

وصل أول دفعة من أسترازينيكا إلى دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد إلى البلاد قادمة من الهند، وذلك "وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على وباء كوفيد- 19".

وقالت مسؤولة صحية إن اللقاح سيكون متاحاً في مركز للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي "سارية".

اليابان تمدد حالة الطوارئ الصحية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا، آملاً بطي صفحة كوفيد-19 بعد هذه الخطوة.

وتعمل 11 مقاطعة بحسب تدابير حالة الطوارئ الصحية حالياً في اليابان ولكن مقاطعة وحيدة ترفع من المجموعة، إذ لم تنخفض إصابات كورونا إلا في مقاطعة توشيغي.

النمسا "تخرج من" الإغلاق ببطء

أعلنت النمسا على لسان المستشار سيباستيان كورتس أنها ستخفف إجراءات الإغلاق الثالث بدءاً من الثامن من شباط/فبراير، على أن تفتح المدارس والمتاحف والمتاجر أبوابها مجدداً.

وكانت النمسا فرضت إغلاقاً منذ السادس والعشرين من كانون الأول/ديسبمر. وقال كورتس ما مفاده أن النمسا بعيدة من تحقيق "السيناريو المثالي" من حيث عدد الإصابات ولذا دعا إلى الحذر الشديد.

وأشار كورتس إلى أن الإغلاق يبقى أفضل من وجهة النظر الطبية الصرفة ولكن الحكومة أخذت التأثيرات الاجتماعية والسيكولوجية للإغلاق بعين الاعتبار.

ونوه كورتس إلى أن أطفال المدرسة سيتم خضوعهم لاختبارات الكشف عن كورونا بطريقة دورية، وأن التدابير الصحية في حدائق الحيوانات والمتاحف والمتاجر ستكون مشددة.

400 مليون جرعة من أسترازينيكا في منشأة صينية

قالت شركة "كانغتاي بيولوجيكال بروداكت" الثلاثاء إنها انتهت من إنشاء مصنع قادر على إنتاج 400 مليون جرعة في السنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، مضاعفة بذلك الكمية التي أعلنت عنها منذ مدة (200 مليون).

وقالت الشركة التي تتخذ من مقاطعة شنجن مقراً لها في بيان إنها "تدفع باتجاه تسجيل اللقاح والمصادقة عليه.. وبدء الإنتاج التجريبي..".

وكانت الشركة الصينية الناشطة في مجال الأحياء وصناعة الأدوية حصلت على الترخيص المطلوب لإنتاج لقاح أسترازينيكا الذي توصلت إليه شركة الدواء البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لقاء إنتاج 200 مليون جرعة بحلول 2021.

24 إصابة في الصين

أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الثلاثاء تسجيل عدد محدود من الإصابات، ما يوحي بأن موجة الوباء الأقوى التي شهدتها البلاد منذ آذار/مارس 2020 على وشك الانحسار، بحسب مراقبين.

وسجلت السلطات 24 إصابة الثلاثاء، و30 إصابة الإثنين في تراجع عن الأحد حيث سجلت 42 إصابة.

وتقول السلطات الصحية الصينية إن 18 إصابة من الـ24 "مستوردة" من الخارج، أي أنها ظهرت على أشخاص عائدين من السفر، أو احتكوا بآخرين عائدين من الخارج.

وتتابع الحكومة فرض التدابير الصحية الحازمة كما أنها تدعو المواطنين إلى عدم السفر.

ويرتفع عدد الإصابات الإجمالي في الصين منذ بدء انتشار الفيروس إلى 89.594 فيما لم تتغير حصيلة الوفيات التي تبلغ 4.636 وفاة.

واشنطن توقع عقداً ضخماً لتأمين فحوصات سريعة

أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنّها وقّعت عقداً بقيمة 232 مليون دولار مع شركة "إيلوم" الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها، وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، "منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي".

تكثيف الفحوص في إنكلترا

أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون الإثنين أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد-19 في ثماني مناطق في أنحاء إنكلترا حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب إفريقية خلال الأسبوع الفائت.

ولم يكن من الممكن تتبّع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال التسلسل الجيني الذي أجري على عيّنات عشوائية من نتائج فحوص إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد، ما يثير القلق من أن تكون العدوى داخلية. وسيتم إجراء فحوص متحرّكة عبر أخذ عيّنات من السكان في منازلهم في المنطقة التي تعدّ حوالى 80 ألف نسمة وتشمل أجزاء من لندن وجنوب شرق البلاد إضافة إلى ويست مدلاندز وشرق وشمال غرب انكلترا.

دبي تغلق مطاعمها ومقاهيها

أعلنت دبي الإثنين إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شباط/فبراير، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا الذي تسارع تفشيه في الإمارات في الآونة الأخيرة. وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات أن التدبير الذي يدخل الثلاثاء حيّز التنفيذ اتّخذ بعدما "تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات المعنية".

كذلك قرّرت سلطات الإمارة "خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50%"، كما "إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في نفس الوقت".