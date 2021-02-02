فيديو لرياضية تتمرن في ميانمار فيما الانقلاب جارٍ خلفها يحصد ملايين المشاهدات

انتشر فيديو لمدربة رياضية، كانت تصوّر تمريناً أمام البرلمان في نايبيداو، وقد سجلت الكاميرا، عن غير قصد، اللحظات الأولى للانقلاب العسكري الذي يظهر في الخلفية.

كل ذلك على وقع أنغام موسيقى راقصة.

وكانت خينغ حنين واي، المدربة الرياضية، تتمرن بكل تركيز، وتظهر وراءها قافلة من سيارات الدفع الرباعي تقترب من مجمع البرلمان، إضافة لسماع صفارات الإنذار.

ولا يبدو بأن المدربة كانت على دراية بما يحدث فقد تابعت حركاتها الرشيقة وقفزها من جانب إلى آخر يمكن للمشاهد رؤية شخصيات صغيرة تندفع لفتح الحاجز والسماح للسيارات بالمرور.

وحاز الفيديو على نحو 13 مليون مشاهدة.

أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. ويجدر بالذكر أن خدمات الهاتف والجوال تم قطعها أثناء الانقلاب العسكري.