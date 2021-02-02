أبرز ردود الأفعال الدولية على سجن المعارض الروسي نافالني

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بعد صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين على المعارض الروسي أليكسي نافالني، داعية روسيا إلى الإفراج عنه "فورا ومن دون شروط".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".

وفي لندن، طالبت بريطانيا الثلاثاء بـ"الإفراج فورا ومن دون شروط" عن نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي "المنحرف" القاضي بسجنه أكثر من عامين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين"، معتبرا أن القرار "المنحرف" للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي "بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي".

وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالإفراج فورا نافالني، واصفا حكم السجن الذي صدر بحقه بأنه "ضربة قاسية" وجهت إلى دولة القانون في روسيا.

وكتب ماس على تويتر أن "الحكم اليوم بحق اليكسي نافالني يشكل ضربة قاسية للحريات الاساسية ولدولة القانون في روسيا. ينبغي الإفراج فورا عن نافالني".