شاهد: حركات بهلوانية خطيرة لسائق دراجة نارية في عرض مرتجل

تظهر مقاطع الفيديو لقطات مختلفة لبيدرو ألدانا وهو يقوم بحركات بهلوانية على دراجته النارية في شوارع مختلفة من فنزويلا.
وتضمن العرض المرتجل مجموعة محترفة من سائقي الدراجات النارية، قاد بعضهم الدراجة بقدم واحدة فيما قفز آخر من وضعية الجلوس العادية إلى السرج الجانبي مع "رفع" العجلة الأمامية.
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