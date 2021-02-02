أولمبياد طوكيو سيقام "بمعزل عن تطورات" وباء كورونا

ستقام دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو الصيف المقبل "بمعزل عن تطوارت" فيروس كورونا بحسب ما ذكر رئيس اللجنة المنظمة يوشيروي موري، الثلاثاء، مستبعداً الشكوك حول عدم تنظيم الحدث العالمي.

وقال موري في اجتماع للمنظمين ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان "سنمضي قدماً بالتأكيد بمعزل عن تطورات (جائحة) فيروس كورونا"، مضيفاً "يجب أن نتجاوز المناقشة حول ما إذا كنا سننظم الألعاب من عدمها. فلنفكر في نوع جديد من الألعاب في هذه المناسبة".

وكان وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي الياباني، تارو كونو، قال سابقاً إن "أي شيء قد يحدث" حيال أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان أول مسؤول رسمي كبير يعترف بانعدام اليقين في إمكانية إقامة الألعاب.

وأثار كلامه لغطاً كبيراً في الأوساط الرياضية والمختصة وفي الصحافة والإعلام، حتى أن ولاية فلوريدا الأميركية أبدت استعدادها للمسؤولين اليابانيين لتنظيم الدورة الرياضية.

ومنذ أيام أعلنت الحكومة اليابانية أنها تخطط لتوظيف 10 آلاف عامل من القطاع الطبي لأولمبياد طوكيو، فيما يشير إلى عزم حكومي على إقامة الدورة الرياضية وذلك على الرغم من الضغوطات التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية في البلاد.