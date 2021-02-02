وفاة "الكابتن توم" أحد رموز الكفاح البريطاني ضد كورونا عن مئة عام

بعدما أصبح بطلا لدى البريطانيين إثر جمعه مبلغا قياسيا لأفراد الطواقم الطبية خلال فترة الإغلاق العام الأولى، توفي توم مور الثلاثاء عن مئة عام إثر إصابته بكوفيد-19، على ما أعلنت عائلته.

وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان "ببالغ الأسى نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن توم مور"، معربتين عن "الامتنان للتمكن من مواكبته في ساعاته الأخيرة"، بعد إدخاله المستشفى الأحد جراء مضاعفات كوفيد-19.

وكان المقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية قد حدد هدفا متواضعا خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الفائت، يقضي بجمع ألف جنيه استرليني (حوالى 1400 دولار) لمساعدة هيئة الصحة العامة البريطانية إثر تدفق مرضى كوفيد-19.

لكن مور الذي خدم في صفوف الجيش البريطاني في الهند، نجح في جمع نحو 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لصالح موظفي الخدمة الصحية الوطنية "ان اتش اس" الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا.

وكان هذا أكبر مبلغ يجمعه شخص واحد في حملة خيرية.

وجاء جزء من التبرعات بعد إعلانه أنه سيلف حديقته سيرا بمساعدة عكاز مئة مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 نيسان/ابريل 2020، وحينها تم منحه رتبه كولونيل فخرية.

بعدها سجل "يول نيفر ووك ألون" (لن تمشي وحدك)، وهي أغنية أمريكية تعد بمثابة نشيد لنادي ليفربول، فاحتلت المراتب الأولى في لوائح الأغاني الأكثر انتشارا في بريطانيا.

ونعى كبار المسؤولين البريطانيين "الكابتن توم" الذي بات من مشاهير البلاد خلال الجائحة.

وأعلن قصر باكينغهام الثلاثاء أن "أفكار الملكة والعائلة الملكية هي مع عائلة الكابتن توم مور"، مشيرا إلى أن الملكة ستبعث برسالة تعزية خاصة للعائلة.

كذلك نعاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلا في بيان إن توم مور "لم يصبح مصدر إلهام وطني فحسب بل منارة أمل للعالم".

وأشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بـ"كابتن توم" واصفا إياه بأنه "رجل استثنائي شكّل مصدر إلهام ورفع معنويات أمة بأكملها".