شاهد: إنقاذ شخصين بعد غرق شاحنتهما في المياه الجليدية بولاية كونيتيكت

تمّ إنقاذ شخصين بعيد غرق الشاحنة التي كانت تقلهما في المياه الجليدية أثناء عاصفة ثلجية في ولاية كونيتيكت. ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الشخصين بعد سقوط الشاحنة، التي كانا على متنها في المياه الجليدية في حديقة كامينغز في ستامفورد بكونيتيكت.

وأظهر مقطع لفرق الحماية المدنية لمقاطعة ستامفورد عملية الإنقاذ وإجلاء الركاب وسحب الشاحنة نحو اليابسة. وحسب قسم الإطفاء، فقد كان أحد الركاب محاصرًا داخل الشاحنة المغمورة بالكامل وتمكن رجال الإنقاذ من الحفاظ على الاتصال بالراكبين في الوقت المناسب وتقديم توصيات ودعوتهما لفتح النافذة الخلفية الصغيرة وسحبهما إلى بر الأمان.

شهدت عدة مناطق من الولايات المتحدة تساقطا كثيفا للثلوج، ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد وصل ارتفاع الثلوج ببعض مناطق ولاية كونيتيكت إلى 23 سنتيميرا.