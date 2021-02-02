شاهد: فنانون فرنسيون يلجأون إلى "بطانية النجاة" في اعتراض رمزي على أوضاعهم الصعبة

ألقى عشرات الفنانين الفرنسيين في باريس عند أقدامهم ما يعرف ببطانيات الطوارئ -وهي بطانيات لماعة توضع عادة في السيارات وتقي من البرد في حال حصول حادث- في اعتراض رمزي على أوضاعهم الصعبة التي أجبروا عليها بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وفيما أطلق فنانون وتجمعات فنية دعوات للتظاهر في مدن فرنسية عدة الثلاثاء (الثاني من شباط/فبراير 2021)، تستمر الدولة بإغلاق المسارح ودور السينما وصالات العروض ومنع مهرجانات الغناء. ويقول الفنانون إن "قطاعهم يختنق رويداً رويداً"...