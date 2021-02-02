أظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي اتهمت روسيا بانها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91,6 بالمائة ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، ما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن الى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19".

واستندت النتائج الأولية إلى تحليل بيانات أكثر من 20 ألف مشارك في الاختبارات، إذ تلقى اللقاح 75 بالمائة من المشاركين، فيما تلقّى الآخرون لقاحاً وهمياً، ولم يُسجلّ لدى أولئك الذين تلقّوا اللقاح الحقيقي أي عوارض سلبية خطيرة مرتبطة بالتطعيم، وإنما كان ثمّة عوارض خفيفة، كتلك المصاحبة للإنفلونزا، وألم في موضع الحقن وشعور بالضعف.

ويتم إعطاء لقاح "سبوتنيك-في" المدعوم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في جرعتين بفاصل 21 يومًا، ووفقاً للبيانات فإنه بعد 21 يوماً من تلقي المشاركين الجرعة الأولى (الحقيقية) كان ثمة 16 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" من بين 14.964 شخصًا بنسبة (0.1 بالمائة)، فيما كان هناك 62 حالة إصابة من بين 4902 تلقوا اللقاح الوهمي، أي كانت نسبة المصابين بينهم (1.3بالمائة).

وأشارت مجلة "ذي لانسيت" إلى أن من بين المشاركين في الاختبارات 2.144 شخصاً تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، ولدى هذه الفئة كانت بلغت فعالية اللقاح 91.8 بالمائة.

وعلى غرار لقاح "أسترازينيكا" فإن لقاح "سبوتنيك-في" يعتمد نسخ معدّلة من الفيروسات الغدّية، وهو فيروس نزلات البرد الشائع، وتم تعديل الفيروس ليحمل الإشارات الجينية في الخلايا، لدفعها إلى تصنيع بروتينات أو مضادات تستهدف فيروس كورونا، وترسل هذه البروتينات إلى النظام المناعي في الجسم الذي يقوم بدوره بإنتاج أجسام مضادة حيوية.