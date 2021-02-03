لماذا بدأ الاتحاد الأوروبي يبدي اهتماما باللقاحين الصيني والروسي بعد تشكيك طويل؟

أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن اهتمامه باستخدام اللقاحات الروسية والصينية الصنع ضد فيروس كوفيد-19 ولكن بشروط وذلك بعد النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها مجلة "ذي لانسيت" الطبية حول فعالية اللقاح الروسي ومصادقة خبراء مستقلين عليها.

وأبدت المجلة الثلاثاء رأيها إيجابيا بلقاح "سبوتنيك-في" معتبرة أنه فعال بنسبة 91,6 % في أشكال المرض غير المصحوب بأعراض.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بحسب مصادر برلمانية "في حال فتح المنتجون الروس والصينيون ملفاتهم وأبدوا شفافية حول كل البيانات (..) قد يحصلون على إذن مشروط بتسويقها كما يفعل الآخرون".

انتقاد لاستراتيجية التطعيم الأوروبية و فون دير لايين تدافع

ووصلت أولى 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي الثلاثاء إلى المجر أول دولة أوروبية ترخص له من دون انتظار مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية.

إلى جانب روسيا رخصت 17 دولة لهذا اللقاح من بينها جمهوريات سوفياتية سابقة مثل بيلاروس وأرمينيا فضلا عن فنزويلا وإيران، كوريا الجنوبية والأرجنتين والجزائر وتونس وباكستان والمكسيك.

واضطرت أورسولا فون دير لايين التي تتعرض لانتقادات، إلى الدفاع عن استراتيجية التطعيم الأوروبية أمام الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي خلال سلسلة من الجلسات المغلقة.

وقبل ذلك صرحت لصحف أوروبية عدة "اتفقت المفوضية والدول الأعضاء على عدم التنازل عن متطلبات السلامة والفعالية المتعلقة بالموافقة على اللقاح".

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 12,7 مليون جرعة من اللقاح شملت 2,3 % من السكان وتتقدم مالطا هذه الدول مع تلقيح 5,4 % من سكانها تليها الدنمارك مع 3,2 % وبولندا 3,1 %.

وأعلن مختبر "بايونتيك" الألماني الاثنين تسريعا في تسليم اللقاح الذي ينتجه مع فايزر الأمريكية، إلى الاتحاد الأوروبي واعدا بجرعات إضافية قد تصل إلى 75 مليونا خلال الربع الثاني من السنة الحالية.

وستزيد مختبرات أسترازينيكا البريطانية التي تتعرض لانتقادات شديدة من المسؤولين الأوروبين بسبب تأخرها في التسليم، بنسبة 30 % جرعات اللقاح التي ستوفرها في الربع الأول. وقد رخص لطرح هذا اللقاح في السوق الأوروبية الجمعة الماضي.

دول أوروبية تحذر من لقاح استرازينيكا

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية والسويدية الثلاثاء أنها لا توصي باستخدام لقاح استرازينيكا لمن هم فوق الخامسة والستين بسبب غياب البيانات حول فاعليته لدى هذه الفئة العمرية.

وفي أوروبا، خففت إيطاليا وبولندا الاثنين تدابير مكافحة كوفيد-19 وأعادتا فتح المتاحف إلا أن الدول المجاورة لهما في تستمر في تشديد القيود لا سيما على السفر، لمكافحة الجائحة التي تسببت بوفاة أكثر من 2,2 مليون شخص حتى الآن وتنتشر مجددا بسبب النسخ الجديدة من الفيروس.

وتبقى أوروبا أكثر مناطق العالم تضررا على صعيد الوفيات مع 747,887 وفاة فيما تجاوزت أمريكا اللاتينية عتبة 600 ألف وفاة بحسب تعداد اجرته وكالة فرانس برس الثلاثاء حتى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى حصائل وفرتها السلطات الصحية. فيما سجلت الولايات المتحدة 464,204 حالة وفاة وآسيا 241,391 وفاة.