شاهد: فأر الأرض يتوقع استمرار الشتاء ستة أسابيع إضافية

توقع فأر الأرض هذا العام، أن يمتد الشتاء ستة أسابيع أخرى، في الاحتفال السنوي بيوم فأر الأرض في بلدة بونكسوتاوني بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

لم يُسمح بأي تجمع جماهيري في البلدة هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن تم بث الحفل السنوي ليوم فأر الأرض على الهواء مباشرة.

ويقيم سكان بلدة بونكسوتاوني في 2 فبراير/ شباط من كل عام مهرجانا احتفاليا مع الموسيقى والطعام.

وحسب التقليد الشعبي فان الفأر يخرج من جحره في هذا اليوم. إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم ولم يشاهد الفأر ظله على الأرض، فهذا يعني انه سيغادر جحره ولن يعود إليه وهذه علامة على انطواء صفحة فصل الشتاء. اما إذا ظل الطقس صحوا خاليا من الغيوم، وشاهد الفأر ظله، فهذا يعني انه سوف يخاف من ظله ويلازم جحره لستة اسابيع اضافية، وهذا علامة على أن فصل الشتاء سيبقى مدة ستة اسابيع.