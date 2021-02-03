توقيف ستة أشخاص بعد تعديل أحرف لافتة هوليوود الشهيرة إلى "هوليبوب"

أوقفت الشرطة الأمريكية ستة أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود من خلال تغيير حرفين منها لتصبح "هوليبوب" في خطوة ترمي بحسب معلومات صحافية إلى التوعية من سرطان الثدي.

وقد انتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجليس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة "هوليبوب" ("بوب" بالإنجليزية تعني "ثدي").

وأفادت قناة "أن بي سي لوس أنجليس"، أن هذا العمل يحمل بصمات ناشطين أرادوا التوعية من سرطان الثدي. وهم استخدموا أغطية مشمّعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية، أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر دائم باللافتة.

وقال قائد شرطة لوس أنجليس ستيف لوري إن هذا العمل التخريبي "ليس طريفا البتة"، مؤكدا عبر تويتر أن "شعارات لوس أنجليس ثمينة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحوّر فيها أحرف لافتة هوليوود، إذ سبق أن عدّل ناشطون مؤيدون للماريجوانا ثلاث مرات هذه الحروف البيضاء الضخمة لإظهار كلمة "هوليويد" ("ويد" بالإنجليزية تعني "الحشيشة").