دراسة: جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تحد من انتقال كورونا بمقدار الثلثين

بعد قرارها تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كوفيد 19، وإثارتها الجدل في الأوساط الطبية حول جدوى القرار ومدى رسوخه علمياً، تحاول بريطانيا دعم الخطوة وتبريرها، وقد وجدت في دراسة جديدة غرضها على ما يبدو.

تقول نتائج الدراسة الجديدة أن جرعة وحيدة من لقاح كوفيد 19 المطور من قبل جامعة أكسفور وأسترازينيكا قادرة على توفير مستوى عال من الوقاية على مدى 12 أسبوعاً.

واستشهد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالدراسة الجديدة، قائلاً إنها تدعم استراتيجية بلاده القاضية بتأخير الجرعة الثانية بهدف تطعيم عدد أكبر من الناس في المرحلة الأولى.

تأتي تصريحات هانكوك بعد كشف أكسفورد، ذاتها، نتائج الدراسة التي أظهرت أن هذا اللقاح يحد من انتقال الفيروس بمقدار الثلثين ويمنع الإصابة بالمرض بشكل خطير، ورغم عدم مراجعة الدراسة بعد، إلا أنها استُقبلت بحفاوة من قبل المسؤولين البريطانيين الرازحين تحت ضغوط جمّة لتبرير قرار تأجيل الجرعة الثانية.

وفي حديث تلفزيوني الأربعاء، قال هانكوك: "هذا الحد من انتقال العدوى، إضافة إلى عدم الحاجة لدخول المستشفى، هو مزيج يشكل خبراً ساراً للغاية. وأضاف هانكوك أن هذا يدعم بشكل قاطع استراتيجية ترك فجوة زمنية تمتد لاثني عشر أسبوعاً بين الجرعتين.

من جهة أخرى، قال الدكتور أندرو بولارد من جامعة أكسفورد، وهو أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، إن علماء أكسفورد يعتقدون أن اللقاح سيقي من التحورات الجديدة للفيروس، رغم أنهم ما زالوا في طور انتظار البيانات حول هذه النقطة.

وأضاف بولارد أن تحديث اللقاحات، في حال الحاجة إلى ذلك، لن يستغرق أكثر من بضعة أشهر، فهو عملية مباشرة نسبياً، عكس الجهود الضخمة التي بذلت خلال العام الماضي لانتاج اللقاح وإجراء التجارب واسعة النطاق.