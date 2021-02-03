شاهد: لون جديد لبرج إيفل مع استضافة باريس لأولمبياد 2024

تجري الأشغال على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس من أجل إعادة طلائه بالكامل بلون لم يعتد عليه عشاق هذا المعلم الذي يقترب من الذكرى 132 لإنشائه.

وسيتم طلاء المعلم الهندسي باللون الذهبي على مراحل ليتم الانتهاء منه مع حلول عام 2024 حيث ستستضيف باريس الألعاب الأولمبية.

ومنذ تدشينه عام 1889، شهد برج إيفل 19 عملية تجديد الطلاء غير أن لون البرج تم تغييره ثلاث مرات فقط، وكان لونه الأصلي الأول أحمر، قبل أن يتم تغيير اللون إلى البني بعد ثلاث سنوات فقط، ثم تم تغيير لونه إلى الأصفر المتدرج إلى البني عام 1907.

قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للبرج باتريك برانكو رويفو "سيعطي برج إيفل لونا ذهبيا أكثر قليلاً من اللون الذي اعتدنا رؤيته، في الوقت المناسب للألعاب الأولمبية".

كما يقول القائمون على إعادة طلاء المعلم الباريسي أن اللون الجديد سيعيد بعث الحياة أكثر في برج إيفل الذي يستقطب سنويا ملايين السياح من جميع أنحاء العالم.