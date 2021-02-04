إفريقيا تتصدر أعلى نسبة للوفيات بسبب كوفيدـ19 في العالم

قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، إن نسبة الوفيات بسبب مرض كوفيدـ19 في القارة أصبح مقلقا للغاية، في وقت أصبحت الوفيات تزيد شيئا فشيئا نحو نسبة أضحت أعلى من المعدل العالمي. ويبلغ معدل الوفيات في 54 دولة في القارة الإفريقية 2,6 في المائة، بينما يبلغ المعدل العالمي 2,2 في المائة.

ولدى عشرين دولة إفريقية بينها جنوب إفريقيا والسودان والكونغو، نسب إصابات بكوفيدـ19 أعلى من المتوسط العالمي، في وقت سجلت زياة لعدد الإصابات في أنحاء أخرى من القارة، وكانت حالات أكثر فتكا من الموجة الأولى للإصابات العام الماضي.

ويدنو عدد الوفيات المؤكدة في إفريقيا جراء الوباء من 100 ألف حالة، من بين عدد جملي يتجاوز 3,6 مليون حالة وفاة.

وقد بدأت لقاحات كوفيدـ19 بالوصول بالفعل إلى القارة، حيث قدمت 16 دولة طلباتها للحصول على 114 مليون جرعة من أصل 670 مليون جرعة، ضمن الحصول عليها الاتحاد الإفريقي من مصادر مختلفة. ويتوقع ان تحصل تلك الدول على لقاحاتها، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.