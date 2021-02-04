بلينكن يطلب من نظيره الروسي الإفراج عن أمريكيين محتجزين في روسيا

تطرق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى "تسميم" المعارض أليكسي نافالني وطالب بالإفراج عن أمريكيين اثنين محتجزين في روسيا، على ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وأفاد المتحدث باسم الوزير في بيان "كرر وزير الخارجية التأكيد على عزم الرئيس بايدن حماية المواطنين الأمريكيين والتحرك بحزم للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة رداً على أفعال روسيا التي تلحق الضرر بنا أو بحلفائنا".

وعلى غرار ما جرى في أول اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وفلاديمير بوتين في 26 كانون الثاني/يناير، أثار بلينكن عدة مواضيع حساسة من بينها "التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، واعتداؤها العسكري في أوكرانيا وجورجيا وتسميم أليكسي نافالني" والهجوم الإلكتروني الأخير المنسوب إلى موسكو.

كما طالب بـ "الافراج عن بول ويلان وتريفور ريد"، وهما أميركيان أدينا في روسيا، الأول بتهمة التجسس والثاني بتهمة الاعتداء على عنصري أمن.

وتطرق الوزير الأمريكي إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت" الثنائية حول الحد من التسلح النووي خمسة أعوام، وشدد على "ضرورة (إبرام) اتفاقات جديدة للحد من التسلح تطاول كل الأسلحة النووية الروسية وتهديد الصين المتزايد".

وأكد الوزيران على رغبتهما "مواصلة نقاشاتهما حول المواضيع التي تهم" البلدين.وأفاد المتحدث باسم الوزير في بيان "كرر وزير الخارجية التأكيد على عزم الرئيس بايدن حماية المواطنين الأمريكيين والتحرك بحزم للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة رداً على أفعال روسيا التي تلحق الضرر بنا أو بحلفائنا".