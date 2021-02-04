بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن (مستشار أمني)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن الخميس انتهاء الدعم الأمريكي "للعمليات" العسكرية الميدانية في اليمن.

وقال أمام الصحفيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس الأمريكي حول السياسة الخارجية، "اليوم، سيعلن انتهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تعهد بإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اليمن.

ورحب الحوثيون في صنعاء مساء الخميس بقرار إدارة الرئيس الأمريكي، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع. وقال المسؤول في صفوف الحوثيين حميد عاصم "نتمنى ان يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن وان يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الامن لصالح وقف العدوان"، مضيفا "نحن نتفاءل بذلك".

كما أكد جاك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيعلن "تجميد" الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا الذي تعهد به سلفه دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن في حزيران/يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا، من 52 ألفا إلى 25 ألفا كحد أقصى.

إعلانات مستشار الأمن القومي الأمريكي شملت كذلك بورما حيث قال أنّ الولايات المتحدة تدرس فرض "عقوبات هادفة" ضد الجيش البورمي بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة اونغ سان سو تشي.

وقال جاك سوليفان "ندرس فرض عقوبات هادفة ضدّ أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش".