الهجرة والحرب في اليمن والعلاقات مع روسيا والصين أهم المحطات في أول خطاب لبايدن حول السياسة الخارجية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنةً بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده. وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ 125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية.

كما تعهّد جو بايدن الخميس بمواجهة "استبداد" الصين وروسيا مشددًا على رغبته تغيير نهج سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب حيال موسكو. وقال بايدن من وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة يجب أن "تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، خصوصاً الطموحات المتزايدة للصين ورغبة روسيا في إضعاف ديمقراطيتنا". وأضاف "لقد قلت بوضوح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وبشكل مختلف جداً عن سلفي، إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية (...) قد ولّى".

وبشأن اليمن دعا الرئيس الأمريكي إلى "إنهاء" الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ "الدعم" ولـ "مبيعات الأسلحة" الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقال في خطاب، هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، "نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية". وشدد على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي". وأضاف "تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".

كما طالب جو بايدن الجيش في بورما بـ"التخلي عن السلطة" والإفراج عن المسؤولين والناشطين الذين احتجزهم هذا الأسبوع بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة اونغ سان سو تشي.

وقال بايدن "ينبغي على الجيش البورمي التخلي عن السلطة التي استولى عليها، والإفراج عن الناشطين والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع القيود عن الاتصالات، والامتناع عن استخدام العنف". وأضاف الرئيس الأمريكي "هناك أمر لا يمكن التشكيك فيه: في ديمقراطية، لا يمكن استخدام العنف ضد إرادة الشعب".